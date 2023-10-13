خبير سياسي: كلمة الرئيس بالكلية الحربية اتسمت بالحكمة وتؤكد دور مصر في المنطقة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حملت العديد من الرسائل الضمنية القوية.

وأضاف فهمي، لـ«الوطن»، أنّ إلقاء الكلمة من داخل الكلية الحربية، في حفل تخرج دفعة جديدة من جنود مصر الشجعان، حمل دلالة بمدى قوة الدولة المصرية، وأنّها تمتلك قدرات ومناعة وطنية، ووجود الرئيس وسط الجيل الجديد للقوات المسلحة، تؤكد للعالم كله أن مصر تمتلك قوة ردع وقوة عسكرية كبيرة، وهي رسالة لأكثر من طرف واحد وجاءت في توقيت دقيق، يشهد تطورًا للأحداث في كل الإقليم ليس في غزة فقط.

فهمي: خطاب الرئيس السيسي اتسم بالحكمة

ولفت إلى أنّ خطاب الرئيس السيسي اتسم بالحكمة، وأكد من خلاله أنّ الدولة المصرية مدركة تمامًا بكل المخاطر التي تواجهها، وأن الدولة على استعداد لمواجهة المخاطر كافة، كما أنّ مصر لها دور محوري في حفظ الاستقرار بالإقليم، وكذا لديها قدرة عسكرية تقدر من خلالها أن تحمي مصالحها.

وأضاف أنّ الرئيس السيسي أكد، خلال كلمته في حفل الكلية الحربية، أهمية الوعي والتنمية والبناء وتلاحم الجبهة الداخلية للبلاد، حتى تتمكن الدولة المصرية من مقاومة سموم أعداد الوطن والمشككين.