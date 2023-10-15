إشادات واسعة من الجمهور بأغنية «غصن الزيتون» لأحمد سعد

إشادات عديدة نالتها أغنية «غصن الزيتون»، التي طرحها منذ قليل، الفنان أحمد سعد، عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

إشادات الجمهور بأغنية غصن الزيتون

وأهدى الفنان أحمد سعد فلسطين وشعبها أغنية «غصن الزيتون»، التي طرحها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وموقع الفيديوهات اليوتيوب.

ونشر أحمد سعد أغنية «غصن الزيتون»، وعلق عليها قائلا: «من قلبي إلى الجرح الفلسطيني فلسطين، غصن الزيتون».

لتنهال تعليقات الجمهور كالتالي: «أحسنت والله»، وقال تعليق آخر: «جدع والله يا أحمد» وجاء تعليق آخر «أيوا كدا برافو عليك يا فنان صمتك وصمت أغلبية الفنانين كان يوجع لازم تشارك وترفض وتندد وتدعم القضية الفلسطينية».

أحمد سعد يستعد لطرح أغنية بعتذرلك

وأعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، منذ أيام عن كواليس أغنيته الجديدة «بعتذرلك» التي يسجلها خلال الفترة الجارية.

ونشر أحمد سعد، صورا من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: «من تسجيل الأغنية القادمة بعتذرلك من إستديوهات المرواس كلمات محمد الشافعي، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع العبقري يحي مهدي، وجميعا لنا الشرف بقيادة أوركسترا المايسترو هاني فرحات».