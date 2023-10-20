قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينتي رام الله والبيرة، بالضفة الغربية المحتلة من عدة محاور، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي غزة، واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، غاراته العنيفة على عدة مواقع في القطاع، وقصفت أبراج الزهراء وسط مدينة غزة، أكثر من مرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، سقوط 3 آلاف و785 شهيدا فلسطينيا وأصيب أكثر من 12 ألف آخرين، منذ بدء عملية «السيوف الحديدية» التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري.

ودمر القصف الإسرائيلي، عددا من هذه الأبراج، كما استهدفت طائرات الاحتلال غرب مدينة غزة وحي الشيخ عجلين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع، كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلا في شارع البيئة بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات نقلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمة«وفا»، إلى انتشال أطفال من تحت الركام بعد قصف طائرات الاحتلال لمنازل المواطنين في رفح الفلسطينية

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأكثر من 25 آلية عسكرية فجر اليوم الجمعة، بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس شمالا، وداهمت منزل عائلة الشهيد خالد صباح، عقب محاصرته، تمهيدا لتفجيره.