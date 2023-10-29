طيران الاحتلال يشن عدة غارات على الجنوب اللبناني

شن طيران الاحتلال، اليوم الأحد، عدة غارات استهدفت أماكن متفرقة في الجنوب اللبناني، بينها قريتا كفر شوبا، وعيتا الشعب، كما استهدفت مدفعية الاحتلال قرى الجبين، وطير حرفا، ومجدل زون، وشيحين، والضهيرة، وعلما الشعب، وزبقين، ومروحين.

قصف منزل في بلدة مارون الراس

وطال القصف منزلًا في بلدة مارون الراس عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دون وقوع إصابات، كما استهدفت مدفعية الاحتلال اليوم بالقذائف الحارقة الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكان الاحتلال قصف ليلة أمس بالقذائف الحارقة الأحراج المتاخمة للخط الأزرق لإشعال النيران فيها، وأطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.