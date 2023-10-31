أمريكيون من أصول فلسطينية يجمعون 15 مليون دولار تبرعات لغزة خلال 10 أيام

يجمع الأمريكيون الفلسطينيون وجماعات الإغاثة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأموال لغزة التي تواجه أزمة إنسانية متفاقمة مع دخول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أسبوعها الرابع - لكن قدرتهم محدودة حتى الآن على الحصول على الإمدادات، وذلك بسبب حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تبرعات الأمريكيين لقطاع غزة

وقالت منظمات الإغاثة التي تخدم المدنيين في غزة، إنها تتلقى مبالغ قياسية من التبرعات في إشارة إلى الدعم العام لجهود الإغاثة حتى مع استمرار توقف مخزون متزايد من الإمدادات عند معبر رفح الحدودي المصري، ويقول مسعفو الطوارئ إن المدنيين في قطاع غزة، حيث يعيش 2.3 مليون شخص، في حاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والدواء.

زيادة كبيرة في التبرعات على عكس ما رأيناه من قبل

وقال ستيف سوسيبي، رئيس صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين ومقره الولايات المتحدة، والذي يضم 40 موظفًا في غزة يقدمون الدعم الطبي: «لقد شهدنا زيادة كبيرة في التبرعات، على عكس ما رأيناه من قبل»، مضيفا أن الصندوق، الذي تبلغ ميزانيته السنوية عادة نحو 12 مليون دولار، جمع 15 مليون دولار في 10 أيام فقط.