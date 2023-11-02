الأرصاد: ظاهرة جوية تضرب المحافظات خلال ساعات وتحذير للمسافرين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ظاهرة جوية تضرب عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة وهي الشبورة المائية التي تكثر فجرا على طرق عدد كبير من المحافظات مع تحذير عاجل وهام للمسافرين بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع التي تشهد حركة تنقلات من وإلي المحافظات إذ كان للعودة إلى الديار أو قضاء العطلة في أماكن أخرى بالتحديد المحافظات الساحلية على رأسها الإسكندرية.

وبناءا عليه وجهت المحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية تحذير لقائدي السيارات المتنقلين على تلك الطرق فجرا حفاظا على حياتهم إذ أنها تؤثر على الرؤية خلال الانتقال لمدة 4 ساعات.

موعد الشبورة المائية على طرق المحافظات

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الشبورة المائية تضرب طرق المحافظات منذ الساعة 4 فجرا حتى الساعة 8 صباحا، وهو توقيت يحتاج إلى هدوء في القيادة خلال تلك الفترة.

أماكن الشبورة المائية على محافظات مصر

وتكثر الشبورة المائية في الفترة المذكورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

تحذيرات لقائدي السيارات

ووجهت المحافظات تحذيرات بعدم التنقل خلال ساعات الشبورة إلا في الضرورة القصوى وإن لزم الأمر فعليهم الانصياع إلى عدة نصائح عند استخدام الطرق الزراعية في توقيت الشبورة المائية من أجل توخي الحذر وهي:

- القيادة بهدوء تام

- لا تقود السيارة في حالة انعدام الرؤية

- إضاءة كشافات الشبورة المائية

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

- استخدام آلة التنبيه علي فترات حتي يشعر غيرك بوجودك