الخط الساخن البريد المصري.. اعرف الخدمات المقدمة ومواعيد العمل

يتطلع الكثير من المواطنين إلى الحصول على الخط الساخن البريد المصري، وذلك بسبب المشاكل المحتمل مواجهتها أثناء الحصول على إحدى الخدمات التي يقدمها، أو من أجل الاستفسار عن أي شيء متعلق بالخدمات البريدية، والتي من أهمها خدمات صرف المعاش أو استلام الحوالات، أو تحويل الأموال، وغير ذلك الكثير.

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية، الخط الساخن البريد المصري، وطرق التواصل مع البريد للاستفسار أو تقديم شكوى، وأهم الخدمات التي يقدمها للمواطنين، ومواعيد عمل مكاتبه، ضمن خدماتنا المقدمة للقراء.

الخط الساخن البريد المصري

وعن الخط الساخن البريد المصري، فإنّه يقدم رقمًا لتلقي الشكاوي التي تواجه المواطنين تجاه الخدمات التي يقدمها، ومن أجل الاستفسار عن أي شيء يخص البريد المصري، أو في حالة حدوث أو تعرض المواطن لمشكلة في أحد أفرع البريد المصري التابعة له على مستوى الجمهورية، وذلك الرقم هو 16789.

طرق التواصل مع البريد المصري

إضافة إلى الخط الساخن التابع للبريد المصري، والذي يمكن من خلاله التواصل مباشرة مع أحد ممثلي خدمة العملاء التابعة له، فإنّ هناك مجموعة من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها التواصل مع هيئة البريد، للاستفسار وتقديم الشكاوي وهي كالتالي:

- الموقع الرسمي لهيئة البريد المصري، وذلك عبر زيارته من هنــــا، ثم كتابة الشكوى المقدمة عليه، والمشكلة التي تواجه الشخص، وسيتم بعدها التواصل معه لحل المشكلة.

- خدمة البريد الإلكتروني، وهي إحدى خدمات هيئة البريد المصري، إذ يقدم للمواطنين بريد إلكتروني، يمكن من خلاله تقديم الشكاوى، وبعدها يتم العمل على حل هذه المشاكل.

- التواصل مع خدمة العملاء، لمعرفة تفاصيل عن الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص بالمواطن، ويمكن الاستفسار عن كافة تفاصيله أو تقديم شكوى، بالاتصال على الخط الأرضي: 08008002800، من داخل مصر، أو على الرقم: 002235315900، للعملاء من خارج مصر.

- التواصل عن طريق مركز الكول سنتر، بمبنى البريد بالقرية التكنولوجية، وهو مركز تابع للهيئة تم إنشاؤه مؤخرًا خصيصًا لتلقي الاستفسارات والشكاوي للمواطنين.

- مركز الاتصال الجديد بالبريد المصري، الذي يوجد به الكثير من الموظفين وهم مدربين على تلقي الشكاوى، واستفسارات العملاء، والعمل دائمًا على إرضاء العملاء تجاه خدمات البريد المصري.

ما الخدمات التي يقدمها البريد؟

يقدم البريد المصري مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، وتختلف تلك الخدمات منها المالية والمحلية، وخدمات التوثيق، وخدمات الأحوال المدنية، وهي كالتالي:

خدمات مالية

- صرف المعاشات.

- استخراج كارت المدفوعات الحكومية.

- خدمة التوفير.

- إرسال واستقبال الحوالات.

خدمات المحليات

- طلبات ترميم العقارات.

- طلبات الحصول على وحدات سكنية.

- طلبات ترخيص تأجير شواطئ.

- طلبات الحفر.

- طلب معاينة عقار آيل للسقوط.

- طلب إقرار التنازل عن وحدة سكنية.

- طلب تجديد ترخيص مصعد جديد.

- طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالمحليات، مثل التراخيص والرسومات الهندسية أو قرارات الإزالة.

- طلب استخراج بيان سداد مخالفات إشغال الطرق.

- طلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات.

- طلب تقنين أملاك اميرية.

- طلب ترخيص محل تجاري أو صناعي.

- طلب استخراج شهادات إتمام أعمال الترميم أو الهدم.

- طلب إدخال المرافق للمباني القديمة.

خدمات الأحوال المدنية

- استخراج شهادات الميلاد.

- شهادات الوفاة.

- قسيمة الزواج و قسيمة الطلاق.

- خدمات توثيق الشهر العقاري بصورة مميكنة، من خلال استخدام مراكز الخدمات البريدية.

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري

تختلف مواعيد عمل البريد المصري من فرع إلى آخر، فهناك، بعض الأفرع التي تعمل 6 أيام في الأسبوع، وهذه يكون العمل فيها منذ الساعة الثامنة صباحًا، وحتى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وهناك أفرع تعمل لمدة 5 أيام فقط في الأسبوع حيث تحتسب يوم السبت ضمن أيام عطلاتها الأسبوعية، وتلك المكاتب يبدأ العمل فيها من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وبعضها تعمل حتى الساعة السادسة مساءً، حسب الإقبال عليها، ومن أجل تلبية احتياجات المواطنين.