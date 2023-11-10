تحرير 538 محضر حرق قش أرز في 6 مراكز بالشرقية

أكد الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية، بالمرور على 110 مواقع لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن توفير 224 معدة «مكبس - جرار- لمامة - فرامة»، والمملوكة لوزارة البيئة، بإيجار رمزي دعما من وزارة البيئة للمزارعين لتجميع المخلفات وتدويرها وتقديمها اعلاف غير تقليدية، منوهاً أنه تم تجميع نحو 160 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.

تحرير538 محضر حرق قش أرز

كما أوضح الحصري، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير538 محضرا لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق مراكز منيا القمح وأبو حماد وبلبيس وكفر صقر وأولاد صقر والزقازيق، وذلك طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تنص على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.

ندوات توعوية للاستفادة من قش الأرز

كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية لتنفيذ 584 نشاطا توعويا للمزارعين بكيفية التعامل السليم والاستفادة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الآثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك لوقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية.