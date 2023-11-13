استشهاد 3 وإصابة 20 في ضربة جوية إسرائيلية على بلدة بني سهيلا بغزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد 3 وإصابة 20 في ضربة جوية إسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية بغزة، في وقت سابق، إن هناك استهدافا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفى الشفاء، مشيرًا إلى أن هناك تمركزا للآليات في المحاور القريبة من مجمع الشفاء، الذي بات مسرحًا للعملية العسكرية الإسرائيلية على مدار الساعة.

وتابع القدرة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه لا توجد أي مقاومات علاجية داخل مجمع الشفاء الطبي، ولدينا 650 مريضا يحتاجون لرعاية صحية إذا أراد الاحتلال الإسرائيلي إخلاء هذا المستشفى فليخليه إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية لأنه لا يوجد أي علاج داخل قطاع غزة».