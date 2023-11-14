جودي إسلام طفلة موهوبة في حفظ القرآن: «يساعدني على التفوق»

بعيون ناظرة إلى السماء، وقلب مفعم بالإيمان، وصوت ملائكى يتسرب إلى النفس، وبصوتٍ عذب يجمع بين نعومة صوت الأطفال ورصانة الكبار، تقرأ «جودي إسلام» القرآن الذي كان سبباً مباشراً في تفوقها الدراسي، واكتشاف موهبتها في صوتها الجميل.

القرآن سبب تفوقي

وتقول طالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة أميرة العجمي بإدارة العجمى التعليمية: «بدأت حفظ القرآن الكريم منذ 3 سنوات وكانت والدتي تشجعني وتدعمني، ووالدي كان سعيداً جداً حين وجدني أرغب في حفظ القرآن، وإلى جانب الحفظ وفائدته الدينية لي، فهو كان سبباً في تفوقي الدراسي، لأني تعلمت مخارج الحروف بشكل صحيح، ويجعل الذهن صافي والتفكير سليم، وحفظ القرآن يقربنا من اللة ويمحو السيئات، ويجعل النفس منشرحة، ومنذ بدأت الحفظ وأنا في السابعة من عمري وكنت وقتها في الصف الأول الابتدائي أصبح لدي شغف للمذاكرة والتفوق في مدرستي».

تعلمت النطق الصحيح

وتكمل «جودي»: «أنصح زملائي بحفظ القرآن وتعلم التجويد فهذا يساعد على تعلم النطق الصحيح للكلمات، وبالطبع حفظ القرآن يدخلنا الجنة، وأستمع لجميع قراء القرآن الكريم ولكنى لا أحاول تقليدهم بل اتعلم منهم النطق الصحيح وتشكيل الحروف والكلمات لذلك أنا متفوقة دراسياً، ووصلت فى الحفظ للجزء الـ11 ومازلت أحفظ حتى أتم ختم القرآن قريباً إن شاء الله».