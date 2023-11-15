هزة أرضية بقوة 2.7 درجة تضرب ولاية كانساس الأمريكية

ضربت هزة أرضية ظهر اليوم، بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، ولاية كانساس الأمريكية، بعمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي .

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت ولاية كانساس بالغرب الأوسط للولايات المتحدة، وقعت على مسافة 88 كيلومترا، بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة ويتشيتا جنوب وسط كانساس وعلى مسافة 23 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة أنتوني.