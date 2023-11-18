«الوطنية للثروة السمكية» تنظم المؤتمر السنوي للدول الأعضاء في «ICCAT»

نظمت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية المؤتمر السنوي لمنظمة «ICCAT» في دورته الثامنة والعشرين الذي ينعقد خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر بهدف مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمخزون السمكي ووضع الضوابط الخاصة لتنظيم أعمال الصيد بالمحيط الأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط ومناقشة الأساليب الحديثة التي تسهم في مجابهة الصيد الجائر والتي من شأنها أن تؤدى إلى انخفاض المخزون السمكي والعمل على استدامته للأجيال القادمة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة التي تسهم في الحفاظ على الثروة السمكية بالبحار والمحيطات والعمل على استدامتها في إطار العمل الدولي لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

واستمرارا لدور مصر الفاعل في دعم مختلف القضايا المتعلقة بالبيئية والتنمية المستدامة والمحافظة على التوزان البيئي وفقاً للمعايير الدولية.