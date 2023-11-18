وكيل «القوى العاملة» بالبرلمان: عمال مصر يدعمون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قالت النائبة سولاف درويش، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال الإدارية، إن جميع عمال مصر يقفون خلف الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات وحفاظا على الاستقرار الذي تشهده البلاد.

السيسي انتصر لعمال مصر

وأكدت النائبة سولاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي انتصر لعمال مصر َووفر لهم الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية ورفع الحد الأدنى الأجور، وعلاوات تشجيعية ساهمت في توفير الحماية الاجتماعية للعمل وأسرهم، من خلال توفير تأمين اجتماعي وصحي، بالإضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار وتوفير تسهيلات وحزم مساعدات غير مسبوقة لدعم الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار.

انحياز الرئيس السيسي للعمال

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر للعمال طوال فترة رئاسته، وانحاز لهم من خلال قرارات وقوانين ساهمت في دعم العمال وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال توفير الدعم الكامل للمستثمرين وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب برواتب لائقة لهم.

جاء ذلك تزامنا مع مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المنعقد في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر اليوم السبت، في أول مؤتمر جماهيري في المدينة بحضور الآف المواطنين وممثلي الأحزاب السياسية.