موعد صرف معاشات ديسمبر 2023.. اعرف القيمة بعد الزيادة

تزامنًا مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، ينتظر مستحقو المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، موعد صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الموافق 29 أكتوبر 2023، التي وصلت إلى 300 جنيه، ضمن حزمة الإجراءات التي تهدف لمساعدة المواطن.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

ومن المقرر لموعد صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية، أن يكون يوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر 2023، متضمنا الزيادة الاستثنائية التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طرق صرف معاشات ديسمبر 2023

وهناك عدة طرق لصرف معاشات ديسمبر 2023، وهي:

- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

زيادة معاشات ديسمبر 2023

وترصد السطور التالية قيمة معاشات ديسمبر بعد زيادة الرئيس السيسي، كما يلي.

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى 4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.