«الأحرار الاشتراكيين»: التصويت بانتخابات الرئاسة حق دستوري يرتبط بأحلام المواطن

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحالة السياسية التي نعيشها اليوم، والتواجد الشعبي والجماهيري في المؤتمرات يؤكد أن الاستحقاقات الدستورية هي آمال وأحلام لشعب يريد رئيس يتفهم مشكلات الوطن، ويعلم أبعاد الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

المفاهيم الدستورية

وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الانتخابات الرئاسية تمثل تطبيقات عملية لأهداف الدستور المتعلقة بتعظيم المفاهيم الدستورية في حقوق الترشيح والانتخاب والإدلاء بالصوت، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، والتواجد في الانتخابات.

حق التصويت حق دستوري

وأوضح طارق درويش، أن حق التصويت في الانتخابات هو حق دستوري، ويرتبط ارتباطا وثيقا بأحلام وآمال الموطن في الوصول إلى مستهدفات حقيقية وواقعية لما يطلبه الشعب، ويحقق آمال الأمة في تحقيق الأمن القومي للوطن، وتعظيم مبادئ الاقتصاد والدخل القومي والتواجد الاجتماعي، التي تعود بالنفع على المواطن، وتخدم طموحات كافة الشعب دون تفرقة أو تمييز.