اعرف آخر موعد لتسليم ملفات وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة

تنتهي خلال 3 أيام المهلة المحددة من قبل مجلس الدولة والتي منحها للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لتسليم ملفات الوظيفة بمجلس الدولة من دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

تقديم الملفات بدءا من 2 ديسمبر المقبل

وحدد مجلس الدولة، يوم 2 ديسمبر حتى يوم 10 من ذات الشهر لتسليم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ومنح المجلس هذه الفترة للمتقدمين لإعطائهم فرصة لملء وثائق التعارف الخاصة بهم وتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة.

شروط التقديم في وظيفة مندوب مساعد

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

ولفت المجلس عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إلى عدم أحقية أي دفعة سابقة بخلاف دفعة 2023، في التقديم على وظيفة مندوب مساعد.