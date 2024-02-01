خطوات الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي.. متى تعفى منها؟

الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي إجراء بسيط يمكن تنفيذه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد، ويوفر هذا الإجراء للممولين فرصة للتعرف على قيمة الضريبة المستحقة عليهم وطرق السداد المتاحة.

وتتمثل الضريبة العقارية في التزام سنوي على مالك العقار بدفع مبلغ مالي للدولة، ويتم حساب الضريبة العقارية بناءً على قيمة العقار وموقعه واستخدامه، ولذا نوضح لكم طريقة الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي، عبر السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 1616، أو عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية من هنــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على أيقونة «الضريبة العقارية».

- ثم اضغط على أيقونة «الخدمة الإلكترونية».

- النقر على «استعلام عن الضريبة العقارية».

- أدخل الرقم القومي الخاص بك.

- اضغط على زر «إرسال».

خطوات الاستعلام عبر مركز الاتصال الموحد

ويمكن بدل الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي، الاستعلام عنها من خلال مركز الاتصال الموحد، كما يلي.

1. اتصل بالرقم 1616.

2. اتبع التعليمات الصوتية.

3. أدخل الرقم القومي الخاص بك.

4. انتظر حتى يجيب عليك أحد ممثلي مركز الاتصال.

5. اطلب الاستعلام عن الضريبة العقارية.

ما مدة صلاحية الاستعلام عن الضريبة العقارية؟

صلاحية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي هي 3 أشهر من تاريخ الاستعلام.

ما الشروط اللازمة للاستعلام عن الضريبة؟

- أن يكون العقار مسجلاً في الشهر العقاري.

- أن يكون مالك العقار مصريًا.

- أن يكون لدى مالك العقار رقم قومي.

هل هناك رسوم للاستعلام عن الضريبة العقارية؟

لا توجد رسوم للاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي.

ما طرق السداد المتاحة للضريبة العقارية؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها سداد الضريبة العقارية، أبرزها:

- البنوك العاملة في مصر.

- مكاتب البريد.

- فروع مصلحة الضرائب العقارية.

ما الحالات التي يتم فيها إعفاء العقار من الضريبة العقارية؟

يتم إعفاء العقار من الضريبة العقارية في الحالات التالية:

- العقارات المملوكة للدولة أو لأجهزتها.

- العقارات المملوكة للجمعيات الأهلية والهيئات والمؤسسات الخيرية.

- العقارات المملوكة للمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية.

- العقارات المخصصة للعبادة.

ما الإجراءات المتبعة في حالة عدم سداد الضريبة العقارية؟

في حالة عدم سداد الضريبة العقارية في موعدها، يتم تحصيل المبلغ المستحق عن طريق الحجز على أموال الممول أو مصادرة العقار.

إصدار شهادة معاملة عقارية

هناك رسوم يجب عليك دفعها في حال كنت ترغب في إصدار شهادة معاملة عقارية، وتبلغ رسوم إصدار تلك الشهادة نحو 2.5 إلى 10 جنيهات إذا صدرت في الوقت المحدد، ونحو 5 إلى 15 جنيهًا إذا أردت إصدارها بشكل مستعجل، ويمكن لأي مواطن استخراج هذه الشهادة، عن طريق الخطوات التالية:

- التوجه إلى مصلحة الضرائب العقارية التي تنتمي إليها الوحدة السكنية، لمعرفة حالة المخالفات الضريبية للوحدة.

- تعبئة نموذج طلب إصدار الشهادة العقارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للكاتب العدل.

- إدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية إصدار الشهادة وهي: شهادة عقارية لصالح أو ضد عنوان العقار بالتفصيل والمدة الزمنية والمحافظة والدائرة والمنطقة.

- وأخيرًا يقوم بتدوين عدد النسخ المراد استخراجها، ويختار طريقة الدفع لخدمة إصدار الشهادة.

جدول حساب الضريبة العقارية

عند بيع الوحدة السكنية المملوكة للشخص، يتم تحصيل ضريبة التصرف العقاري، وتحتسب تلك الضريبة حسب الشرائح التي تم تحديدها من قِبل مصلحة الضرائب العقارية، ويجب سداد الضرائب لمصلحة الضرائب المصرية في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ بيع الوحدة، حتى لا يتم فرض غرامة تأخير على البائع، وهذه الشرائح تأتي تكلفتها كما يلي.

- الشريحة الأولى: تكون قيمة ضريبة التصرف بالعقار 1500 جنيه مصري إذا بلغت قيمة العقد 250 ألف جنيه.

- الشريحة الثانية: تبلغ قيمة الضريبة 2000 جنيه، في حال زادت قيمة العقد عن 250 ألف جنيه مصري وقد تصل إلى 500 ألف جنيه.

- الشريحة الثالثة: تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه إذا زادت قيمة العقد عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه.

- الشريحة الرابعة: تصل قيمة الضريبة إلى 4000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه.