في 1012 مسجد.. إطلاق برنامج «أئمة الفقه الدعوي» الثلاثاء من كل أسبوع

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إطلاق برنامج «أئمة الفقه الدعوي» ضمن نشاط المنبر الثابت المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أن يعقد الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء في 1012 مسجد.

جدول وموضوعات برنامج أئمة الفقه الدعوي

ونشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج ، على مدار شهر ديسمبر المقبل وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء :5 /12/2023م ، عن موضوع: (الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

2- الثلاثاء : 12 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام مالك (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

3- الثلاثاء : 19 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام الشافعي (رحمه الله) .. نشأته وحياته و جهوده العلمية).

4- الثلاثاء : 26 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).