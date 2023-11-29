توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي المنصورة والدلتا للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت جامعة المنصورة توقيع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم مذكرة مع الدكتور يحيى عبدالعظيم المشد، رئيس جامعة الدِّلتا، وهي ملحق مذكرة التَّفاهم المُوقّعة بين جامعة المنصورة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، خلال جلسة اجتماع مجلس جامعة المنصورة، بحضور الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، وأعضاء مجلس جامعة المنصورة.

توقيع مذكرة تعاون بين جامعتي الدلتا والمنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة في بيان لها أن بروتوكول التَّعاون جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق والتعاون لاستغلال الإمكانات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري، ولسياسات الأمن الصحي والغذائي للدولة، وانطلاقًا من دور الجامعات المصرية في خدمة مجتمعاتها وتنمية بيئتها من أجل رفعة شأن وتحقيق متطلبات تلك المجتمعات، ورغبة منها في تقديم الخدمات الطّبية البيطرية والتعليم البيطري المتميز والخدمات المتعلقة بالتمريض.

وأشارت إلى أن التعاون جاء تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك لشركاء التَّحالف في إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصِّناعي والاستشاري؛ ورغبة جامعة الدلتا في الاستفادة من الخبرات والموارد المادية والبشرية الموجودة بكلية الطب البيطري وكلية التَّمريض بجامعة المنصورة، لتدريب طلاب كلية الطب البيطري وكلية التَّمريض بجامعة الدلتا للعمل على رفع مستوى العملية التعليميَّة وتخريج أجيال متميزة مِن شباب الأطباء البيطريين والتمريض.