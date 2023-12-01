«الجيزة» تنظم فعاليات حملة «لا للتنمر» في عدة مدارس بالمحافظة

واصلت محافظة الجيزة تنظيم فعاليات توعية طلاب المدارس بأضرار التنمر والسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها، وذلك بالمرور على المدارس من خلال لجان توعوية وتثقيفية تضم مختصين من مديريتي التربية والتعليم والأوقاف ووحدات الأمومة والطفولة والسكان بالوحدات المحلية.

تكثيف حملات التوعية لكافة فئات الطلاب

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن تلك الفعاليات تأتي ضمن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بهدف تعزيز الشعور بالانتماء، موجها بضرورة تكثيف حملات التوعية لكافة فئات الطلاب حرصا على سلامتهم وصحتهم وللتعرف على جهود الدولة في الارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المجالات.

ترقية السلوك الإنساني للتلاميذ

وأوضح محافظ الجيزة أن الهدف من الحملة هو ترقية السلوك الإنساني للتلاميذ والطلاب بالمراحل التعليمية لخطورة مشكلة التنمر وآثارها النفسية والمجتمعية الخطيرة، مشيرا إلى تنظيم عدد من المحاضرات من جانب المختصين لشرح مفهوم التنمر وأسبابه ومكافحته للقضاء على تلك المشكلة بشكل نهائي.

أهمية التسامح مع النفس

وتابع محافظ الجيزة جهود الفعاليات التي تم تنظيمها على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث تم تنظيم ندوات توعية لطلاب مدارس النيل وأم المؤمنين الثانوية بنات ومحمد محمود الإعدادية ومحمد جمال الإعدادية وطه حسين الابتدائية وذلك بحي العمرانية، ومدرسة أبو رجوان البحري ومعهد البدرشين الأزهري والثانوي ونزلة الشوبك الإعدادية المشتركة بمركز البدرشين، ومدرسة دار الإيمان بقرية أم خنان بالحوامدية، ومدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنات، وعدد من المدارس بأحياء جنوب والهرم وبولاق الدكرور ومركز العياط وأبو النمرس.

واستعرض القائمون على المحاضرة، أهمية التسامح مع النفس أولا قبل تقبل الآخرين، حتى يكون هناك استقرار نفسي ووجداني، والله سبحانه وتعالى قال للرسول «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك»، وكان الرسول يردد دائما: «اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون».