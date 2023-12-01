سفير مصر بنيوزيلندا: الإقبال على التصويت بانتخابات الرئاسة سيزيد بسبب الإجازة

قال السفير جورج عازر، سفير مصر في نيوزيلندا، إن السفارة بدأت منذ نصف ساعة فتح اللجان لاستقبال الناخبين، في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أن السفارة كانت أول بعثة دبلوماسية مصرية تفتح أبوابها للتصويت أمس.

الجالية المصرية في نيوزيلندا تصوت في الانتخابات الرئاسية

وأضاف السفير عازر، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية كان جيدًا، خاصةً اليوم الذي يصادف أول أيام عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون الإقبال اليوم أكبر من أمس.

وأوضح السفير عازر أن الفئات التي تقبل على التصويت متوازنة بين كبار السن والشباب، مشيرًا إلى أن اليوم الأول للعملية الانتخابية سار بشكل سلس، ولم يتم تسجيل أي تجاوزات أو خروقات.

وأكد السفير أن السفارة المصرية في نيوزيلندا تحرص على توفير كافة التسهيلات للناخبين المصريين المقيمين في نيوزيلندا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.