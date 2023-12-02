رغم البرد الشديد.. المصريون بالنمسا يدلون بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، جانبا من مشاركة أبناء الجالية المصرية في العاصمة النمساوية فيينا، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، في اليوم الثاني لها للمصريين بالخارج رغم الطقس شديد البرودة.

اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

وأبهر المصريون بالخارج، الجميع لحرصهم الحقيقي على المشاركة الإيجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، رغم الطقس السيئ حاملين أعلام الدولة المصرية وصورا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

المواطنون حريصون على المشاركة

وقال بعض المواطنين، إن الجميع يحرص على المشاركة وتقديم كل الدعم والتأييد التام لمصر والرئيس السيسي لاستكمال ما حققه من نجاحات وإنجازات ومشروعات قومية كبرى امتدت فى جميع أنحاء مصر.