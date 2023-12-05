رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

ضبط أحد الأشخاص بالغربية لاتهامه بالنصب على المواطنين 

كتب:

محمد بركات
02:56 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
ضبط المتهمين

ضبط المتهمين

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 7 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من حاصل على ليسانس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية الطبية وألبان الأطفال والأجهزة التعويضية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكن المشكو في حقة من الاستيلاء على مبلغ (4,350,000 جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

اقرأ المزيد:

ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز في المنيا

«تموين الإسكندرية»: ضبط 950 علبة سجائر مجهولة المصدر

ضبط 420 علبة سجائر وسكر ودقيق بدون فواتير في حملة مكبرة بالإسكندرية        

ضبط 27 مخالفة متنوعة في المخابز الأسواق بالدقهلية

ضبط 8 أطنان سكر و4 آلاف عبوة غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات

ضبط تاجر لتصرفه بـ250 طن سكر بالسوق السوداء في سوهاج

ضبط عامل في القاهرة بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط 9 أطنان دقيق مجهول المصدر في الشرقية 

ضبط 139 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز في المنيا
بقلم محمد بركات