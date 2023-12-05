ضبط 2 طن أغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملة مكبرة ببني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، على حملة نفذتها لجنة حماية المستهلك بالمحافظة، لضبط الأسواق ومواجهة كافة اشكال الغش والإحتكار.

ضبط 2 طن لحوم وأغذية منتهية الصلاحية في بني سويف

وتمكنت الحملة من التحفظ على 2 طن اغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ما بين زيوت ولحوم وغيرها، إضافة إلى ضبط 2 طن دقيق مدعم يُستخدم في الأفران الأفرنجية.

ضبط مخبز سياحي يستخدم دقيق مدعم في بني سويف

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على إجمالي 500 كجم زيت طعام وكميات من الجبن والصلصة منتهية الصلاحية، و500 كجم من اللحوم المجمدة ومنتجاتها مجهولة المصدر، فضلاً عن تحرير محضر لأحد المخابز السياحية في بني سويف لاستخدام دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية، وتم ضبط والتحفظ على 2طن دقيق مدعم.

تحرير 13 محضرا تموينيا متنوعا

كما تحفظت الحملة على طن من مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية، حيث جرى تحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف جهود المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية بقرى ومراكز المحافظة، وتكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شارك في الحملة كل من: المحاسب أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، الدكتور سامي الدهشوري بمديرية الطب البيطري، ومسئولي جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، التموين وشئون المناطق بالوحدة المحلية، وأعضاء اللجنة.