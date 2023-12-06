آخرهم رامي مالك.. مصور بريطاني يجمع أشرار جيمس بوند في معرض واحد

«محاولة جمع أشرار سلسلة أفلامه المفضلة جيمس بوند وتصويرهم جميعًا، وضمهم لإحدى معارضه يومًا ما»، حلم نجح المصور الفوتوغرافي البريطاني آندي جوتس تحقيقه بعد ثلاثين عاما من عمله في مجال التصوير، إذ كان يحلم منذ العاشرة عندما اصطحبه والده لرؤية النجم روجر مور في فيلم «من أجل عينيك»، في عمل معرضا يضم جميع أشرار سلسلة الأفلام البريطانية الشهيرة لـ«جيمس بوند».

وأخيرًا بعد سنوات من العمل استطاع خلال مسيرته تصوير الكثير من نجوم هوليوود، خاصة أشرار جيمس بوند، بحسب تصريحاته لـBBC قائلا: «لقد أدركت أني التقطت صورا لأشرار جيمس بوند الذين بقوا على قيد الحياة جميعا إلا ستة، وكانت هذه هي مهمتي لتكوين المجموعة الكاملة»، ويعرض الصور حاليًا في معرض NEMESIS في لندن.

ونستعرض خلال الموضوع التالي بعض صور أشرار جيمس بوند:

كريستوفر لي لعب دور فرانسيسكو سكارامانغا في فيلم الرجل ذو المسدس الذهبي عام 1974

تشارلز دانس لعب دور كلوز في فيلم من أجل عينيك عام 1981

مايكل لونسديل لعب دور هوغو دراكس في فيلم مونريكر Moonraker عام 1979

مادس ميكلسن لعب دور لو شيفر Le Chiffre في فيلم كازينو رويال عام 2006

كريستوفر واكن لعب دور ماكس زورين في فيلم A View To A Kill عام 1985

خافيير بارديم لعب دور سيلفا في سكايفول عام 2012

كريستوف والتز لعب دور إرنست ستافرو بلوفيلد في فيلم سبيكتر عام 2015

أندرو سكوت لعب دور سي C في فيلم سبيكتر عام 2015

رامي مالك لعب دور ليوتسيفر سافين في فيلم لا وقت للموت عام 2021