«8 الصبح» يشيد بملف «الوطن» عن تعزيز الأمن الغذائي: استراتيجية الدولة

أشاد برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة dmc، تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء مصطفى، بملف «الوطن»، بعنوان «تعزيز الأمن الغذائي.. استراتيجية الدولة»، إذ تغزو الصادرات 160 سوقا، وتقترب من 3.3 مليار دولار.

تحقيق الأمن الغذائي

يقول الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، إن مصر في سبيلها نحو تحقيق الأمن الغذائي، تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وزيادة الاكتفاء الذاتي من بعد المحاصيل الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والذي نصل فيه من 45% لـ65% في 2025 واللحوم الذي نصل فيها حوالي 65% في عام 2025 والأسماك، الذي وصلنا فيها في هذه الفترة نستهدف لوصول إلى 85% في عام 2025.

406 منتج زراعي ب

وأضاف خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر قناة dmc، أن مصر لديها 406 منتج زراعي تصدر للخارج في 160 سوقا، على رأسها الموالح والبطاطس والفراولة والعنب وغيرها من المحاصيل الزراعية.