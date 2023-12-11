المنسق العام لحملة عبدالسند يمامة: مصر الرابحة في الانتخابات.. والشباب يتصدرون المشهد

أدلى المستشار عيد هيكل، المنسق العام للحملة الرئاسية للمرشح عبدالسند يمامة بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة رقم 22 بمدرسة الشيخ غريب ببركة الحاج.

مصر تشهد اليوم عرسا ديمقراطيا وحقيقيا

وقال المستشار عيد هيكل، المنسق العام للحملة الرئاسية للمرشح الدكتور عبدالسند يمامة، إن مصر تشهد اليوم عرسا ديمقراطيا وحقيقيا، موضحا أنه رغم الأجواء التنافسية الشديدة للفوز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية لـ 6 سنوات المقبلة، إلا أن هناك حالة من الود تٌسيطر على الناخبين رغم اختلاف توجههم الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت تنوعا بين المشاركين

وأثنى «هيكل»، في تصريح خاص لـ«الوطن» على الإقبال الكبير الذي شهده اليومين الأولين من الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت تنوعا بين المشاركين فقد حضرها الشباب بكثافة، وأعداد كبيرة من السيدات وكبار السن كما هي العادة.

وتابع: «أيا كانت نتيجة الانتخابات فإننا جميعا سندعم الفائز في الانتخابات»، موضحا أن الفائز الحقيقي من المشاركة في تلك الانتخابات هو الوطن والشعب المصري.

وبدأت أمس الانتخابات الرئاسية في داخل مصر التي يتنافس بها 4 مرشحين هم السيد عبدالفتاح السيسى، والسيد عبدالسند يمامة والمهندس حازم عمر والدكتور فريد زهران، ويستمر التصويت في الانتخابات خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر 2023، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.