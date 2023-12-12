القاهرة الكبرى: طوابير طويلة للناخبين أمام لجان الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان القاهرة الكبرى إقبالاً كثيفاً منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت وحتى نهاية اليوم، فى آخر أيام الانتخابات، وأدلى عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأصواتهم، باللجنة الانتخابية فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى رأسهم عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون، ومحمود التونى، رئيس شبكة قنوات الحياة، وبشير حسن، رئيس شبكة قنوات cbc، ودينا كريم، رئيس قطاع التوزيع.

«أبوالغيط»: الإقبال الكبير رسالة تؤكد إصرار الشعب المصرى على الاستقرار

فى مدرسة رشيد الابتدائية بمصر الجديدة، أدلى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، وأكد أن مشاركته فى الانتخابات الرئاسية كأى مواطن مصرى واجب أخلاقى ودستورى، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على اللجان يعد رسالة إلى المجتمع الدولى بأن الشعب المصرى يتطلع إلى الاستقرار والتقدم والتنمية فى ظل هيمنة المأساة الإنسانية فى فلسطين أو فى كل دول الجوار.

وزير الرى يشيد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات: وفرت كل الضمانات لنجاح هذا الحدث الديمقراطى المصيرى

كما أدلى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مؤكداً حرصه على المشاركة فى الانتخابات لكونها واجباً وطنياً وحقاً دستورياً لجميع المصريين، معرباً عن تقديره للمصريين الذين حرصوا على الاصطفاف أمام مختلف اللجان، وثمّن دور الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية فى ضمان سير العملية الانتخابية بأمان وانسيابية وتوفير جميع ضمانات النجاح لهذا الحدث الديمقراطى البارز. وداخل لجنة النادى الأهلى بمنطقة الزمالك، ظهر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق، ليدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فيما أدلى السياسى الدكتور عمرو حمزاوى بصوته فى مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالعجوزة، برفقة زوجته السابقة الفنانة بسمة.

وزير الشباب يقود مسيرة بشوارع العاصمة الإدارية الجديدة لدعوة الناخبين إلى التصويت

وشهدت اللجان الانتخابية بمدن شرق القاهرة، التى تضم «العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، الشروق، وبدر»، مشاركة هائلة من الشباب، وتصدرت السيدات المشهد فى طوابير التصويت بشكل لافت للغاية، وحرصت الأسر والعائلات على المشاركة فى مجموعات برفقة أطفالهم لحثهم على المشاركة الإيجابية فى أى استحقاق دستورى، فيما نظمت وزارة الشباب والرياضة مسيرة بشوارع العاصمة الإدارية الجديدة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحى، حاملين علم مصر، وردد المشاركون الأغانى الوطنية لحث المواطنين على المشاركة.

ومع ساعات الصباح الأولى لليوم الثالث من التصويت، كان للشباب حضور ملحوظ فى لجان محافظة الجيزة، وقال محمد السيد، 22 سنة، طالب جامعى فى السنة الأخيرة، إنه حضر مع مجموعة من أصدقائه وجيرانه فى العجوزة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، موضحاً أنها المرة الأولى التى يشارك فيها، وأضاف عمر عبدالله، 35 سنة، موظف، أنه تأخر فى حضوره إلى اليوم الثالث من الانتخابات بسبب ظروف مرض نجله، وعندما اطمأن عليه واستقرت حالته الصحية هرع إلى اللجنة للإدلاء بصوته، مشيراً إلى أن والده وأشقاءه شاركوا فى العملية الانتخابية أيضاً.

احتشاد الشباب والعمال أمام لجان فيصل

وشهدت المقار الانتخابية بفيصل والهرم والعمرانية إقبالاً كبيراً من الشباب والفتيات، كما شهدت الوحدة الصحية بمنشأة البكارى، ومدرسة الصفا والمروة الإعدادية، توافد عشرات الشباب والعمال، وتوافدت مجموعات من شباب القبائل العربية المقيمين بمنشأة البكارى ونزلة السمان والبطران وأبورواش، وأكد عمرو فوزى، صاحب مخبز بلدى، أن الانتخابات الحالية شهدت إقبالاً أكثر من أى انتخابات سابقة، موضحاً أن الشباب من الجنسين حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى العملية، ما يؤكد وعى الشباب المصرى بأهمية هذه الانتخابات التى سيتحدد من خلالها مستقبل البلاد. وفى منطقة مصر الجديدة، حرص عبدالرحمن سعيد، 27 عاماً، على الإدلاء بصوته فى آخر أيام انتخابات الرئاسة برفقة زوجته، قائلاً: «ماكنتش عارف آخد إجازة، بس النهارده طلبت من مديرى إنى لازم أروح أنتخب، خاصة إنّ النهارده آخر يوم»، فيما اصطحب «عبدالرحمن» طفله الرضيع ليشاركه التصويت داخل لجنة الاقتراع، قبل أن ينتقل إلى الوحدة الصحية لتطعيمه: «جمعت مشوار الوحدة الصحية مع التصويت فى الانتخابات».

مسيرات فى شوارع القليوبية لفريق إنشاد دينى يضم مجموعة من الشباب والفتيات لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية

وفى القليوبية، نظم فريق إنشاد دينى يضم مجموعة من الشباب والفتيات، مسيرات لدعوة الناخبين للنزول والمشاركة من أجل مصر، مرتدين الجلباب والأوشحة فى محيط لجنتى التصويت الرئيسيتين بقرية العمار الكبرى مركز طوخ، وأكدوا، لـ«الوطن»، أنهم لم يجدوا طريقة للمشاركة، خاصة أنهم لم يصلوا لسن التصويت سوى الوجود وسط الحشود أمام لجان القرية وغناء الابتهالات والذكر والأشعار الوطنية التى تحث على إعلاء قيمة الوطن وتدعو للمشاركة. فيما أوضح صبرى طه، من أهالى العمار الكبرى، مؤسس الفريق والراعى الرسمى له، أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة ميلاد حقيقى وإعلان رسمى عن تكوين فريق الإنشاد الدينى بالعمار، مشيراً إلى أن الفريق يتكون من طلاب عدد من مدارس القرية ومعاهد العمار الأزهرية، حيث جرى تقديم فقرات دينية رائعة أمام اللجان، بينها مدح الرسول وأشعار وطنية للحث على المشاركة الإيجابية.