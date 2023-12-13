محلل سياسي: لجان المغتربين سهلت التصويت على 10 ملايين مواطن

أشاد المحلل السياسي، بشير عبد الفتاح، بالإجراءات التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن لجان المغتربين، موضحا أنها سهلت كثيرا على نحو 10 ملايين مواطن خلال التصويت.

واقترح المحلل السياسي خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي مواطن في الانتخابات بأي لجنة كان له حق الانتخاب في أي لجنة مجاورة له؛ دون النظر لمحل إقامته أو مسكنه، وفق نظام إلكتروني متبع تعمل على زيادة المشاركة في الانتخابات.

ولفت المحلل السياسي إلى أن أهالي سيناء والمناطق الحدودية شاركوا في هذه الانتخابات بنسبة كبيرة، ما يعني نجاح الحكم المحلي والأحزاب السياسية في تلك المناطق، منوها بأنه في سيناء هناك إدراك ووعي بالجانب الأمني والاقتصادي للمنطقة، بالتزامن مع ما يحدث على الحدود مع فلسطين.