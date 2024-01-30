الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الهاتف.. اعرف الطريقة

مع بداية كل شهر يبدأ المواطنون دفع فواتير الكهرباء، حتى لا يتعرضون لقطع الخدمة عنهم، ويستعلمون عن فاتورة الكهرباء من خلال الهاتف، والذي تتيحه شركات الكهرباء، تيسيرا على المواطنين، وفي السطور التالية نستعرض طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف، لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري لهم وإعداد حساباتهم لدفعه.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

يمكن معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة على الرقم 27736996.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال شركة جنوب القاهرة والتي تقدم خدمات عديدة لعملائها، ومن أهم هذه الخدمات هي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة، والتي تتيح للعملاء معرفة قيمة فاتورتهم قبل وصولها إلى المنزل، من خلال اتباع الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني

ويتاح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني للركة التابع لها الشخص من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة.

2- بعد الدخول على الموقع الإلكتروني يتم إدخال رقم المشترك ورقم العداد.

3- الضغط على كلمة بحث لتظهر لك قيمة الاستهلاك والفاتورة المقرر عليك دفعها.

الاستعلام عن طريق تطبيق الهاتف المحمول

وبالنسبة للعملاء التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، يمكنهم معرفة الفاتورة من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بعد تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يبدأ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف، من خلال زيارة رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء.

2- بعد الدخول على موقع وزارة الكهرباء الرسمي يتم الضغط على قسم الخدمات.

3- - تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

4- تحديد اسم المركز أو الحي.

5- إدخال الاسم الخاص بصاحب العداد.

6- إدخال رقم العداد، الذي يتكون من 10 أرقام.

7- الضغط على «استعلام».

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال التطبيقات

- يمكن الاستعلام من خلال تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، والذي يتم تحميله من خلال «App Store - Play Store».

طرق دفع فاتورة الكهرباء

يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال الآلاف من ماكينات صراف ATM، موزعة على مستوى الجمهورية.

- من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة.

ملاحظات عند الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وهناك بعض الملاحظات البسيطة التي يجب الانتباه لها عند الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وهي: «الحرص على إدخال رقم المشترك ورقم العداد بشكل صحيح، حتى يتم الاستعلام عن الفاتورة بشكل صحيح».

أهمية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وتمكن أهمية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، في معرفة الأشخاص قيمة فاتورتهم قبل وصولها إلى المنزل، وذلك من أجل الاستعداد لسدادها، وحساب مصاريفهم، لتوفير القيمة المقررة عليهم، ودفعها في موعدها المحدد، وأيضا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الاستهلاك.

شركات الكهرباء في مصر

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال شركات عدة وهي:

1- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

2- شركة القناة لتوزيع الكهرباء

3- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

4- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

5- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

6- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

7- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

8- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

9- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.