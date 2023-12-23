الأقباط يؤدون صلاة الجنازة على القمص مكسيموس وصفي أحد كبار كهنة الإسكندرية

صلى الشعب القبطي في الإسكندرية، منذ قليل، صلاة الجنازة على القمص مكسيموس وصفي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك، وأحد كبار كهنة الإسكندرية، الذي توفي خلال ساعة مبكرة من فجر اليوم، عن عمر ناهز 82 عاما، داخل الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

صلاة الجناز على راعي كنيسة العذراء

وترأس الجنازة الأحبار الأساقفة الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية والأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق والقمص إبرام اميل الوكيل البابوي، ولفيف من كهنة الإسكندرية وعدد كبير من أبناء الكنائس.

إلقاء نظرة الوداع على الراحل

وتواجد جثمان القمص المتنيح داخل كنيسته في محرم بك منذ الصباح وحتى ظهر اليوم، لإلقاء نظرة الوداع للشعب، ثم جرى نقله إلى الكاتدرائية المرقسية لصلاة الجناز، وتقيم الكنيسة العزاء الساعة 6 مساء بكنيسة العذراء بمحرم بك.

جدير بالذكر أن القمص مكسيموس وصفي، يعد أحد كبار كهنة الإسكندرية، إذ أنه كسر حاجة اليوبيل الذهبي خلال خدمته الكهنوتية، وخدم لمدة 52 عاما، كاهنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.