ما أول وآخر دولة تحتفل بالعام الجديد 2024؟.. مفارقة لن تصدقها

تستعد دول العالم سواء الأوروبية أو العربية للاحتفال بالعام الجديد 2024، وهناك بعض المفارقات التي تصاحب مثل تلك الاحتفالات، ربما تكون مرتبطة بفروق التوقيتت أو الدول وعاداتها، ومع اقتراب الاحتفال بالسنة الجديدة، نلقي الضوء على أول وآخر دولة تحتفل بالعام الجديد.

ما أول دولة تحتفل بالعام الجديد؟

موقع «ناشيونال جيوغرافيك» العربي المعني بالتقاط صور لعجائب الدنيا في كل دول العالم، نشر تقريرا نقلته صحف أجنبية، أجاب على تساؤل ما أول وآخر دولة تحتفل بالعام الجديد؟ مؤكدا أن هناك مفارقة غريبة، حيث تكون أول دولة تحتفل بالعام الجديد 2024 هي كيريباتي، وتحديدا في جزيرة ساموا كيريتيامتي، الواقعة جنوب المحيط الهادئ بأستراليا.

وساموا كيريتيامتي هي أكبر جزيرة في الدولة، حيث يقطنها نحو 6 آلاف شخص، لكن هناك مفارقة غريبة تحدث، وهي أن جزيرة ساموا الأمريكية هي آخر دولة تحتفل بالعام الجديد، والمفارقة هي أن الجزيرتين تسميان بـ«ساموا»، وفق للموقع.

ما آخر دولة تحتفل بالعام الجديد؟

ساموا الأمريكية، هي جزيرة أو دولة معزولة، تقع في جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، يقطنها نحو 50 ألف شخص، ويحتفل سكانها بالعام الجديد في تمام الساعة 12 صباحًا من يوم 1 يناير بتوقيت جرينتش، حتى قبل دولة نيوزلندا التي انفصلت عنها عام 1962، وتحتفل بعد 26 ساعة من جزيرة ساموا القريبة من أستراليا، رغم أن المسافة بينهما لا تتعد الـ160 كيلومترا.

تعتبر ساموا الأمريكية مع نهاية التفاف الكرة الأرضية، هي الأخيرة التي يمر بها اليوم، بينما تعد جزيرة ساموا الأولى في العالم التي يمر بها اليوم.