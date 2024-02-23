رقم الإسعاف والطوارئ في مصر.. «علشان لو حصلتلك أزمة»

يحتاج الناس لمعرفة أرقام الطوارئ، خاصة عند حدوث أمر طارئ أو حوادث أو تعرض شخص للتعب بشكل مفاجئ، وهو ما توفره الحكومة في العديد من هيئاتها لتسهيل وتسريع وصول المواطنين للخدمات التي يرغبون في الحصول عليها، ومن ضمن الأرقام المهمة رقم الإسعاف عند الحاجة إلى طلبها في المنزل لشخص مريض ولا يقدر على الحركة.

وفي السطور التالية، نعرض رقم الإسعاف وأبرز أرقام الطوارئ وشرطة النجدة للاستعانة بها حال حدوث أي طارئ.

رقم الإسعاف

وخصصت وزارة الداخلية، رقم الإسعاف وأرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين.

رقم - الإسعاف 123.

ويقدم دليل الخدمات العامة العديد من الخدمات الخاصة بالإسعاف وهي كما يلي:

- يتوفر خدمة طلب سيارة الرعاية المتقدمة للكشف المنزلي.

- يتم توفير طلب سيارة إسعاف بحضّانة لنقل الأطفال حديثي الولادة.

- يتم توفير طلب سيارة إسعاف لخدمة غير طارئة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أرقام الطوارئ لتقديم شكاوى وهي كما يلي:

أرقام الطوارئ

ومن أهم أرقام الطوارئ لتقديم الشكاوى أو طلب خدمات مختلفة ما يلي.

- رقم النجدة 122.

- رقم الكهرباء 121.

- رقم شكاوى وانقطاع المياه 125.

- رقم الصرف الصحي 175.

- طوارئ الغاز 129.

- رقم طوارئ الصحة 105.

- رقم المطافئ 180.

- رقم نجدة الطفل 16000.

- الأمن العام 115.

طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية هو 01221110000.

وخصصت وزارة الداخلية رقم لشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122

أرقام المرور 128.. شرطة المرور

-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444.

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166.

- رقم مرور أكتوبر 38355532.

أرقام الحماية المدنية

- ومن ضمن أرقام الطوارئ رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

رقم شرطة السياحة 126

خدمات الطوارئ121 ---- طوارئ الكهرباء

129 هو رقم طوارئ الغاز

140 هو رقم دليل التليفون

كيفية تقديم شكوى لمنظمة الشكاوى الحكومية

أنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، لتلقي وفحص وتوجيه الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، من مختلف الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، وهي قناة تواصل هامة بين المواطن والحكومة ووزاراتها وهيئاتها المختلفة.

كيفية تقديم شكوى وزارة البيئة

نشرت وزارة البيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا كشفت فيه طرق تقديم الشكاوى وسبل متابعتها، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، لمن يرغب في تقديم شكوى أو استفسار في كل ما يخص البيئة والمناطق التي يقطنون بها.

وخصصت وزارة البيئة رقم الخط الساخن وهو 16528 للتواصل معها في أي وقت وعرض المشكلة أو تقديم استفسار.

كيفية تقديم شكاوى وزارة البيئة

ويمكن إرسال الشكاوى وتقديم الاستفسارات من خلال صفحة الاستعلامات على موقع وزارة البيئة، كما يمكن متابعة الاستعلام والشكاوى التي ادخلت على موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني.