خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بأسهل طريقة

قبل أيام من إصدار فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء، يهتم المواطنون بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء تبعا للإقليم الذي ينتتمون إليه، وفي هذا التقرير نوضح خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، من خلال الموقع الرسمي للشركة باتابع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من هنــــــــــا.

1- قم باختيار القطاع التابع له، وهو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك.

2- اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، وهو المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك.

3- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

4- اضغط على إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

5- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح ورقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

وتشمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المناطق التالية:

- قطاع توزيع الفيوم.

- قطاع توزيع بنى سويف.

- قطاع توزيع المنيا.

- قطاع توزيع أسيوط شمال.

- قطاع توزيع أسيوط جنوب.

- قطاع توزيع الوادى الجديد.

مميزات تركيب محطة الطاقة الشمسية

وفي ظل ارتفاع أسعار الكهرباء يمكن للمواطنين استخدام ألواح الطاقة الشمسية حيث تتميز بالآتي:

1- الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة وصديقة للبيئة فالألواح الشمسية في المنازل لا تسبب أي انبعاثات ولا تسبب أي أثر ضار على البيئة.

2- لا يحتاج تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى المنزل للكثير من أعمال الصيانة.

3- ألواح الطاقة الشمسية أقل تكلفة في توليد الكهرباء حيث يتم تركيب الألواح الشمسية مرة واحدة، وبعدها تعمل بأقصى كفاءة ممكنة، وعادًة ما يبلغ عمر نظام الألواح الشمسية 25 عامًا.

4- مصدر طاقة متجدد تساعد في توفير المال والكهرباء بشكل كبير على المدى البعيد.

5- يسمح نظام محطات الطاقة الشمسية بتبادل الطاقة التي ينتجها خلال النهار مع الطاقة الخاصة بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عداد حكومي «العداد التبادلي» مزدوج الاتجاه.

طرق التعامل السليم مع كابلات الكهرباء

وتشكل وجود كابلات الكهرباء المكشوفة فوق الأرض أو بالقرب من النوافذ والشرفات مخاطر التي يجب الحذر منها وتجنب التعرض لها بشكل مباشر، حيث تتمثل مخاطرها في الآتي:

1- خطر الصدمة الكهربائية

إذا تم لمس الكابلات الكهربائية المكشوفة أو إذا تعرضت للتلامس مع أشجار أو مبانٍ، فقد يتعرض الأشخاص لصدمة كهربائية خطيرة، يمكن أن تكون هذه الصدمة قاتلة إذا كان التردد الكهربائي عاليًا.

2- خطر الحرائق

قد تتسبب كابلات الكهرباء المكشوفة في نشوب حرائق إذا تعرضت لحرارة شديدة أو تلامست مع مواد قابلة للاشتعال مثل الأشجار أو الأوراق والأخشاب الجافة.

3- خطر الإصابات الجسدية

قد يؤدي وجود الكابلات المكشوفة إلى وقوع حوادث تصادم، حيث يمكن للسيارات أو الدراجات أن تصطدم بها أو محاولة تفاديها وقد تتسبب في وقوع حوادث.

4- خطر الانقطاع في الخدمة

قد يتسبب التعرض للكابلات المكشوفة في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المتواجد بها الكابل والمناطق المحيطة.

5- تعرض الأطفال للصعق والإصابات

قد يتعرض الأطفال للصعق والإصابات أثناء اللعب أو التواجد بأماكن الكابلات أو محاولة لمس الكابلات القريبة من النوافذ والبلكونات، لذا يجب الحذر واتخاذ احتياطات السلامة وتجنب الاقتراب أو التعامل مع الكابلات الكهربائية و إبلاغ الشركة القابضة للكهرباء على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة.