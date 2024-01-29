الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة إلكترونيا.. اعرف حالة طلبك

يعد كارت الخدمات المتكاملة من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات، إذ يساعدهم هذا الكارت على تسهيل إجراء الكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة لهم، مثل الحصول على سيارات المعاقين أو الإعفاء من جمارك السيارات، وغيرها من الخدمات الأخرى، ما يجعلهم يحرصون على استخراج ذلك الكارت، حتى يتمكنون من الاستفادة بتلك الخدمات، الأمر الذي يدفعهم إلى الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لمعرفة حالة الطلب الخاصة بهم، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للراغبين في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، فرصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة إلكترونيا، دون أن يتوجه الراغب في استخراجه إلى الهيئة المسؤولة عنه للاستعلام، وجاءت الخطوات كالتالي:

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وهناك عدة خطوات يجب أن يقوم بها الراغب في الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة إلكترونيا، وجاءت كالتالي:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن حالة طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة، بالدخول إلى الرابط الخاص بالاستعلام عن الطلبات من هنـــــــــــــــــــــــا.

- وبعدها يقوم الراغب في الاستعلام بإدخال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.

- وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة «بحث»، لتظهر حالة الطلب الذي تم تقديمه، سواء كان قيد الانتظار أو تم قبوله أو رفضه.

- في حالة إذا كانت حالة الطلب بيانات أساسية، يجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي.

- وفي حالة إذا كانت حالة الطلب غير مستوفي الأوراق، يجب تجهيز الأبحاث والأشعات التي طلبتها منك اللجنة، وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

- وعند ظهور حالة الطلب «تم الكشف»، فيكون معنى ذلك أنه تم الكشف الطبي وجارى مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.

- أما عند ظهور حالة الطلب «إعادة عرض»، يجب الذهاب إلى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

- وعند ظهور حالة الطلب «مرتجع إلى اللجنة»، يجب الذهاب إلى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

- وفي حالة إذا كانت حالة الطلب «تم تحويل الطلب للتضامن»، فمعنى ذلك أنه تم إرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الإجراءات.

خطوات حجز موعد استكمال أوراق الكشف الطبي

- يقوم الراغب في حجز موعد استكمال الأوراق بالدخول إلى الرابط الخاص بذلك عبر موقع وزارة الصحة والسكان من هنـــــــــــــــا.

- ويقوم الراغب في حجز موعد استكمال إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالتسجيل من جهاز متصل بطابعة حتى يتم طباعة الاستمارة.

- ثم يقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة لتسجيل الموعد، وتتمثل تلك البيانات في «الرقم القومي، الاسم رباعي، النوع، الحالة الاجتماعية، محافظة السكن، مدينة السكن، العنوان، الوظيفة، التليفون، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ».

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على حفظ البيانات حتى يتم تسجيل تلك البيانات، ثم اختيار طباعة حتى يتم طباعة الاستمارة التي تم إدخال بياناتها.

الفحوصات المطلوبة حسب نوع الإعاقة

وتختلف الفحوصات حسب نوع الإعاقة التي تم تحديدها في استمارة حجز موعد الكشف الطبي، وتتمثل في الآتي:

1- الإعاقة السمعية

- مقياس سمع.

- في حالة وجود مشاكل في الاتزان يجب إحضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

2- الإعاقة البصرية

- حدة الإبصار (مقياس النظر).

- مجال الإبصار (في حالة توافره).

- الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري (في حالة توافره).

3- الإعاقة الحركية

- الأشعات أو التحاليل أو رسم عصب حديث للحالة.

4- اضطراب طيف توحد

- التقارير الطبية التى تثبت طيف التوحد من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.

- اختبار ذكاء، في حالة أن يكون عمر الطفل أكبر من 3 سنوات.

5- الإعاقة الذهنية

- رسم مخ + روشتة حديثة بالعلاج في حالات الصرع EEG Electro Encephalogram.

- اختبار ذكاء، في حالة أن يكون عمر الطفل أكبر من 3 سنوات.

- تحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات.

- تحليل الغدة الدرقية في حالة أن تكون الإعاقة ناتجة عن قصور الغدة الدرقية.

- أشعة مقطعية في حالات استسقاء الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو الشلل الدماغي.

6- اضطراب صعوبات التعلم

- اختبار إلينوى أو أحد الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.

- تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع من أحد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بالتشخيص يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال.