«مصر أكتوبر»: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تستهدف الحفاظ على أرواح الأشقاء وحقن دمائهم

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيريه الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

تكثيف الجهود لوقف التصعيد

وأضافت «مديح» في بيان لها، أن القمة تستهدف أيضا العمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية، لافتة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقوم بدور مهم في وقف إطلاق النار على قطاع غزة، عبر اللقاءات التي تعقدها مع قادة الدولة الكبرى كما أنها تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدور الدبلوماسي المصري لم ينقطع على مدار الفترة الماضية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في العمل على الحشد الدولي لوقف إطلاق النار وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مشددة على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي أقصى جهوده لسرعة إدخال المساعدات في ظل الحصار الذي يعاني منه أهالي القطاع.

حرص مصر على إيصال المساعدات

وأشادت بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة وتأكيده على حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة وإدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية واضحة بشأن حل الأزمة الفلسطينية، والمتمثلة في أن إنهاء الصراع سيكون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن الدولة المصرية ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وللأشقاء في حربهم ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.