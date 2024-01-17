المتحدث باسم «فتح»: الفلسطينيون يواجهون انتهاكات غير مسبوقة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فترات حكمه حرص على اتباع استراتيجية عدم قيام الدولة الفلسطينية وإجهاض كل مقوماتها، إضافة إلى اتباع سياسة الاضطهاد والتهجير تجاه الفلسطينيين.

الشعب الفلسطيني يواجه الكثير من الانتهاكات الإنسانية

وأوضح «دولة» خلال مداخلة هاتفية أجراها مع قناة القاهرة الإخبارية، إن الشعب الفلسطيني يواجه الكثير من الانتهاكات غير الإنسانية خلال الفترة الحالية، واصفا إياها بغير مسبوقة، حيث تواصل قوات الاحتلال قمع واعتقال الفلسطينيين المدنيين.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

وتابع المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي تحاربه حكومة اليمين المتطرفة وترفضه شكلا وموضوعا.