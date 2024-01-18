رئة خضراء جديدة.. 11 معلومة عن حديقة الأندلس بطنطا

تعتبر حديقة الأندلس واحدة من أقدم حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية، وبنيت عام 1956 لتكون نموذجا مصغرا من حديقة الحيوان بالجيزة، وأكبر متنفس حضاري وتنزه للمواطنين في محافظة الغربية بصفة خاصة، وأهل محافظات الدلتا بصفة عامة.

حديقة الأندلس في طنطا، تضم النباتات والأشجار النادرة، زارها الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت مقصدا للمئات من الأسر والعائلات في الأعياد والمناسبات لقضاء الإجازات، وأيضا أصبحت مكانا لتنفيذ حكم الرؤية للأطفال، وبسبب الإهمال تم إغلاقها عام 2013، وظلت مغلقة أمام المواطنين خلال تلك السنوات، وجاء عهد الرئيس السيسي ليعيد الحياة مرة أخرى إلى الحديقة وتكون على موعد لفتح أبوابها مع المواطنين.

مساحة حديقة الأندلس بطنطا

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن حديقة الأندلس بطنطا تقام على مساحة 21 ألف متر، وهي رئة خضراء جديدة داخل مدينة طنطا، وفي ظل بناء الجمهورية بقيادة الرئيس السيسي، شهدت الحديقة أعمال تطوير وتم رفع كفاءتها بهدف جعلها متنفس حضاري وتنزه للمواطنين في الأعياد والمناسبات.

وأشار إلى أن اعمال التطوير داخل حديقة الأندلس بطنطا تخطت نسبة تنفيذها الـ 95%، وقريبا سيتم الافتتاح، وتشمل أعمال التطوير ما يلي:

- نظام ري جديد وحديث

- إقامة معلم صغير بالحديقة يحتوي على الرموز الأساسية من النباتات الأثرية

- اضافه أشجار الزينة والأشجار المثمرة الاستوائية.

- تطوير المنظر العام للحديقة بوجود نباتات الزينة ذات المنظر الخلاب.

- تغيير البردورات وتطوير الممشى الداخلي.

- رصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك والرخام والجيرانيت.

- انشاء برجولات خشبية مقاعد للجلوس.

- إنشاء قاعة مناسبات تسع 340 فردا

- مجموعة من المطاعم والكافيتريات وحديقة مرتفعة للشاي.

- تحديث الممرات لهواة المشى.

- انشاء منطقة ألعاب للأطفال.