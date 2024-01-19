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«الإسكان» تطرح محالا تجارية ووحدات إدارية ومهنية في القاهرة للبيع

كتب:

أيمن حمزة
11:01 ص | الجمعة 19 يناير 2024
الإسكان تعلن طرح محالات ووحدات إدارية ومهنية ومخبز وصيدلية بالمدن الجديدة

الإسكان تعلن طرح محالات ووحدات إدارية ومهنية ومخبز وصيدلية بالمدن الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 11 محلا تجاريا بمساحات تتراوح بين (18م2 : 27م2) بالأسواق التجارية الكائنة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد بالمدينة، ومخبز بلدي «مبنى بمشتملاته - سور»، بمساحة (395م2)، الكائن بمنطقة 53 عمارة «سكن مصر»، بالامتداد الشرقي بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

الإعلان عن موعد عقد جلسة المزاد العلني 

وأوضح الجهاز، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الاثنين الموافق 19/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والمخبز، في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

في السياق نفسه، أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، عن طرح 12 محلا تجاريا وصيدلية، بمساحات تتراوح بين (20م2 : 100م2)، و2 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تقريبية (30م2 و 88م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدتين فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

«الإسكان» تعلن طرح وحدات إدارية ومهنية بالمدن الجديدة

وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر تفاصيل الطرح الجديد بمدينتي بدر والنوبارية الجديدة، صباح يوم الخميس الماضي، عبر موقعها الإلكتروني.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.