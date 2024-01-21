خبير اقتصادي: مصر تحوّل القوة البشرية إلى ثروة بشرية من خلال تأهيل الشباب

قال الدكتور الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنَّ القوة البشرية المصرية مصدر قوة إذ أنَّ تركها سيكون عبئا كبيراً على الموازنة العامة، لافتًا إلى أنَّ مصر تحوّل القوة البشرية إلى ثروة بشرية من خلال تأهيل الشباب المصري وتطويرهم لمواكبة كل سبل التطور على مستوى العالم.

خبير اقتصادي: توفير العمل اللائق يستلزم معرفة التكنولوجيا

وأضاف «البهواشي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ السعي لتصدير العمالة المصرية للخارج وتوفير عمل لائق للشاب المصري، يستلزم أن يسعى الشباب لتطوير ذاته لما يستقدم من تكنولوجيا، التي يتمّ تحديثها وتطويرها كل يوم.

ربط التعليم الفني بسوق العمل

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الصناعات الآن أصبحت صناعات متطورة وليست صناعات تقليدية وهو ما يحتاج إلى تأهيل الشباب المصري، لافتا إلى أن الدولة تقوم بجهود حثيثة من خلال ربط التعليم الفني بسوق العمل، لخلق كوادر بشرية قادرة على استيعاب بالتكنولوجيا التي يتم استيرادها واستخدامها.