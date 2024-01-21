رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير اقتصادي: مصر تحوّل القوة البشرية إلى ثروة بشرية من خلال تأهيل الشباب

كتب:

هاجر عمر
09:16 ص | الأحد 21 يناير 2024
سوق العمل

سوق العمل

قال الدكتور الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنَّ القوة البشرية المصرية مصدر قوة إذ أنَّ تركها سيكون عبئا كبيراً على الموازنة العامة، لافتًا إلى أنَّ مصر تحوّل القوة البشرية إلى ثروة بشرية من خلال تأهيل الشباب المصري وتطويرهم لمواكبة كل سبل التطور على مستوى العالم.

خبير اقتصادي: توفير العمل اللائق يستلزم معرفة التكنولوجيا 

وأضاف «البهواشي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ السعي لتصدير العمالة المصرية للخارج وتوفير عمل لائق للشاب المصري، يستلزم أن يسعى الشباب لتطوير ذاته لما يستقدم من تكنولوجيا، التي يتمّ تحديثها وتطويرها كل يوم.

ربط التعليم الفني بسوق العمل 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الصناعات الآن أصبحت صناعات متطورة وليست صناعات تقليدية وهو ما يحتاج إلى تأهيل الشباب المصري، لافتا إلى أن الدولة تقوم بجهود حثيثة من خلال ربط التعليم الفني بسوق العمل، لخلق كوادر بشرية قادرة على استيعاب بالتكنولوجيا التي يتم استيرادها واستخدامها.

اقرأ المزيد:

خبير: الاقتصاد المصري متنوع الموارد وسوقه الواسع جاذب للاستثمارات

قيادي بـ«المؤتمر»: استثمار الفرص المتاحة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد

أخبار الاقتصاد اليوم: تحذيرات من بنك مصر لعملائه للحفاظ على سرية البيانات

محمد فايز فرحات: بدائل البحر الأحمر ستكلف الاقتصاد العالمي أرقاما ضخمة

«الشباب»: خططنا تتوافق مع مُستهدفات وثيقة الاقتصاد المصري 2024-2030

باحثة: حرب فلسطين هزت دعائم الاقتصاد الإسرائيلي

شركة «CSCEC»: مشروع منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية يدعم الاقتصاد المصري

خبير عسكري: أفعال الحوثيين في البحر الأحمر تهدد الاقتصاد العالمي
بقلم هاجر عمر