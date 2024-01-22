الكاتب الصحفي إمام أحمد: معرض القاهرة أهم محفل ثقافي في المنطقة العربية

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، إنَّ معرض القاهرة أهم محفل ثقافي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مبينًا أنَّ «هناك بعض الكتابات التي خرجت مؤخرًا تتحدث عن فاعلية هنا وفاعلية هناك، أو مهرجان أو مؤتمر، ومصر ترحب بكل هذه المعارض، ولكن حينما نتحدث عن معرض القاهرة هو المعرض الأكبر والأعرق في المنطقة العربية».

وأضاف «إمام» خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC» «بالحديث عن الدورة الـ55 هناك 1200 دار نشر في المعرض هذا العام، بزيادة حوالي 153 عن العام الماضي، وبالتالي هناك زيادة في عدد دور النشر، وهناك حوالي 550 فاعلية متنوعة، هذا ليس عيد للمثقفين فقط، بل إن المعرض أيضًا عيد للأسرة المصرية وعيد الطفل ولكل فئات المجتمع».

أنشطة ثقافية على جميع المستويات

وأكمل الكاتب الصحفي: «من يذهب الى معرض الكتاب يجد الأطفال والكبار والسيدات، فهناك أنشطة على جميع المستويات، والدولة المصرية بذلت جهودًا حتى يخرج المعرض في أفضل شكل، كما أنَّ دولة النرويج ستكون ضيف الشرف، وهناك مجموعة من الرموز المصرية والمفكرين المصريين يتمّ الاحتفاء بهم، وفي المعرض يتمّ الاحتفاء ببعض الأسماء العربية».

مؤتمر «اليوم الواحد»

وتابع: هناك تنوع هام في الإصدارات المطروحة في المعرض هذا العام، وفي الأنشطة الثقافية المتعلقة بالشعر والأدب، وهناك مؤتمر «اليوم الواحد» سيتمّ إطلاقه في المعرض، كما سيتمّ تدشين مجموعة من المؤتمرات على مدار الأسبوعين وهي مدة المعرض، متمنيًا أنَّ يكون المعرض في أفضل نسخة له وأن تستمتع الأسرة المصرية بما يتمّ طرحه بالمعرض هذا العام.