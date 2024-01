إسرائيليون يقتحمون مقر «الكنيست» للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في غزة

بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، اقتحم ظهر اليوم الاثنين عشرات الأفراد من عائلات الأسرى الكنيست الإسرائيلي.

The families of #Israeli prisoners held by the resistance repeat: “Now, now” after storming a meeting in the Knesset, in reference to their demands to conclude an exchange deal immediately. pic.twitter.com/NOVvF7pQWt

وانتشرت فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، لعشرات الأشخاص يقتحمون اجتماعا للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وسط صراخات من قبل المقتحمين: «لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك»، في إشارة إلى نحو 136محتجزا إسرائيليا مازال في غزة، مما أدى لوقف اجتماع اللجنة.

BREAKING: HOSTAGE FAMILIES STORM ISRAELI KNESSET



The Knesset was suspended after families of the hostages forced their way through security.



It marks increasing anger and frustration with Netanyahu’s handling of the war in Gaza.



Source: ???? pic.twitter.com/Om3xkBY5zo