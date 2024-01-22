إسرائيليون يقتحمون مقر «الكنيست» للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في غزة

بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، اقتحم ظهر اليوم الاثنين عشرات الأفراد من عائلات الأسرى الكنيست الإسرائيلي.

The families of #Israeli prisoners held by the resistance repeat: “Now, now” after storming a meeting in the Knesset, in reference to their demands to conclude an exchange deal immediately. pic.twitter.com/NOVvF7pQWt — Middle East Observer (@ME_Observer_) January 22, 2024

اقتحام مقر الكنيست

وانتشرت فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، لعشرات الأشخاص يقتحمون اجتماعا للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وسط صراخات من قبل المقتحمين: «لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك»، في إشارة إلى نحو 136محتجزا إسرائيليا مازال في غزة، مما أدى لوقف اجتماع اللجنة.

اعتصام مفتوح أمام مكتب نتنياهو

BREAKING: HOSTAGE FAMILIES STORM ISRAELI KNESSET



The Knesset was suspended after families of the hostages forced their way through security.



It marks increasing anger and frustration with Netanyahu’s handling of the war in Gaza.



Source: ???? pic.twitter.com/Om3xkBY5zo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 22, 2024

وجاء الاقتحام بعد ساعات من تنفيذ عدة أفراد خيام في القدس أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلنين استمرار الاعتصام حتى يتم الإفراج عن المحتجزين، مطالبين نتنياهو بحل هذه الأزمة في أقرب وقت.

وساطة ثلاثية لوقف إطلاق النيران في غزة

في سياق آخر، تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، الأيام الحالية على صياغة، اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب الدائرة منذ السبت السابع من أكتوبر وكذلك العمل على الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وإطلاق سراح الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

عدم التوصل لاتفاق حتى الآن

فيما لم يوافق طرفي الصراع على شروط الاقتراح الجديد، الذي يشمل خطوات لم يتوافقا عليها في ظل رغبة إسرائيل في الإفراج عن جميع الرهائن وتمسك الفصائل بالإفراج عن جميع السجناء في سجون جيوش الاحتلال الإسرائيلي.