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إسرائيليون يقتحمون مقر «الكنيست» للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في غزة

كتب:

عمرو حسني
02:40 م | الإثنين 22 يناير 2024
اقتحام الكنيست

اقتحام الكنيست

بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، اقتحم ظهر اليوم الاثنين عشرات الأفراد من عائلات الأسرى الكنيست الإسرائيلي.

اقتحام مقر الكنيست

وانتشرت فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، لعشرات الأشخاص يقتحمون اجتماعا للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وسط صراخات من قبل المقتحمين: «لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك»، في إشارة إلى نحو 136محتجزا إسرائيليا مازال في غزة، مما أدى لوقف اجتماع اللجنة.

اعتصام مفتوح أمام مكتب نتنياهو

وجاء الاقتحام بعد ساعات من تنفيذ عدة أفراد خيام في القدس أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلنين استمرار الاعتصام حتى يتم الإفراج عن المحتجزين، مطالبين نتنياهو بحل هذه الأزمة في أقرب وقت.

وساطة ثلاثية لوقف إطلاق النيران في غزة

في سياق آخر، تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، الأيام الحالية على صياغة، اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب الدائرة منذ السبت السابع من أكتوبر وكذلك العمل على الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وإطلاق سراح الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

 عدم التوصل لاتفاق حتى الآن

فيما لم يوافق طرفي الصراع على شروط الاقتراح الجديد، الذي يشمل خطوات لم يتوافقا عليها في ظل رغبة إسرائيل في الإفراج عن جميع الرهائن وتمسك الفصائل بالإفراج عن جميع السجناء في سجون جيوش الاحتلال الإسرائيلي.

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