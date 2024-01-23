حملة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة من شوارع وميادين الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قيام عدد من الوحدات المحلية والمراكز والأحياء في المحافظة بحملات لإزالة إعلانات عشوائية وغير مرخصة من الشوارع والميادين.

حملات لإزالة إعلانات غير المرخصة بالدقهلية

وأكد المحافظ، اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين من خلال إدارة الإعلانات بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بعد أن تم إزالة عدد من الاعلانات الغير مرخصة بالشوارع والميادين بنطاق حي شرق المنصورة ومركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية وتم التحفظ عليها.

وأكد المحافظ، أن الحملات جاءت من أجل تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين بالمدن، من أجل الارتقاء بمستقبل الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي

وشار المحافظ إلى أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف، أنه تم تشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة، وفقا للضوابط والتنظيم بما تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.