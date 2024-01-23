مدير مركز «التعاون الروسي»: لم نشاهد هذا التعاون الاقتصادي منذ نصف قرن

قال الدكتور وضاح الجندي، مدير مركز التعاون الروسي، «نهنأ مصر والشعب المصري الشقيق في هذه الخطوة التي تعتبر تمهيد لدخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولا شك أنها من الأهمية الاقتصادية كاستراتيجية لترسيخ الاستقلال والسيادة لجمهورية مصر العربية».

لم نشاهد مثل هذا التعاون الاقتصادي منذ أكثر من نصف قرن

وأوضح خلال مداخلة هاتفيه خلال برنامج مساء «DMC»، عبر قناة «DMC»، أن افتتاح محطة الضبعة النووية يرسخ التعاون بين روسيا ومصر، ولم نشاهد مثل هذا التعاون الاقتصادي منذ أكثر من نصف قرن، وكما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك تعاون علي المستوي الاقتصادي والدفاعي، وفي هذا الافتتاح نشهد استعادة لهذا التعاون.

العديد من دول العالم كانت مهتمة بالافتتاح

وتابع مدير مركز التعاون الروسي، أنه لاشك أن الافتتاح حدث مهم ليس لاقتصاد مصر فقط، وأنما نلاحظ أن الإعلام نقل الافتتاح بشكل مباشر، وكانت التعليقات إيجابية من ناحية روسيا، كما شاهدنا العديد من دول العالم كانت مهتمه بالافتتاح، وتتطلع إلي هذة الخطوة.