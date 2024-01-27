كيف تحصل على معاش استثنائي من الحكومة؟.. اعرف الفئات المستحقة

تمنح الدولة المصرية 11 مليون مُستحق من أصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والخاص معاشات بزيادة سنوية في شهر يوليو من كل عام، ولكن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أتاحت للبعض طلب معاش استثنائي.

الحصول على معاش استثنائي

ويُمكن للعاملين السابقين في الحكومة والقطاع الخاص أو المُستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب معاش استثنائي، كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

ضحايا الكوارث العامة

كما يمكن منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة، أو لمن أدوا خدمة جليلة للدولة، ولكن هناك خطوات حتي يستطيع أصحاب المعاش أو المُستحقين عنهم الحصول على معاش استثنائي وهي كالتالي:

في البداية إذا كنت من أحد العاملين السابقين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام يجب أن يتم استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من قبل جهة عملك السابقة أو من مكتب التأمينات المختص بذلك.

ويتم تقديمه بعد اعتماده وختمه من قبل إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه، وبعد ذلك سيتم تحويل الشخص إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته لعلاج طويل وذلك إذا كانت الطلب الخاص بتحسين المعاش بخصوص حالة مرضية.

كما سيتم عمل بحث اجتماعي يُحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية، بعدها سيتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به «البحث الاجتماعي، والتقرير الطبي» على اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقك في المعاش الاستثنائي وهي «تحسين أو منح»، ثم بعد ذلك يُعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.