انتهاكات إسرائيلية وإبادة جماعية.. عنف وقتل وأسلحة محرّمة

أسطورة تناقلتها الروايات وتم استكمالها بشهادات ادّعى أصحابها أنهم الناجون من المحرقة التى استمرت عدة أشهر، «الهولوكوست» واقعة العنف الأشهر فى العصر الحديث، حيث أحيا العالم، أمس، اليوم العالمي لذكرى ضحايا الهولوكوست والإبادة الجماعية التى قام بها النظام النازى وحلفاؤه، حيث تلتزم ألمانيا وأوروبا، تحت الابتزاز، بدفع فدية سنوية عنه على مدار قرن من الزمان وحتى اليوم، إلا أن العالم يتغافل على مدار 75 عاماً ماضية عن «هولوكوست الشرق» فى فلسطين.

وقائع بالصوت والصورة، عنف وقتل وتدمير وإبادة جماعية، وتدمير للهوية، استخدام أسلحة محرّمة دولية، بجانب أسلحة كيماوية، تخطى القتل بالحرق والرمى بالرصاص إلى دفن الفلسطينيين أحياء وقتل الأطفال وبقر بطون الحوامل وسكب أطنان من القنابل فوق رؤوسهم واستهداف الناجين فى المستشفيات والمدارس بالاعتقال والقتل بالتجويع والتعطيش. وحسب بيانات رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، وصل عدد شهداء أحداث 7 أكتوبر لأكثر من 25 ألف شهيد، حيث تُعد الحرب الأعنف فى تاريخ القطاع، كما وصل عدد الجرحى إلى 63354.

«الوطن» تستعرض عنف دولة الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين العزل، وإذ يُحيى العالم ذكرى الهولوكوست، فإنه من الأولى وقف نزيف الدماء فى قطاع غزة، والدعوة لوقف إطلاق النار فى أقرب وقت.