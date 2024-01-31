أستاذ جراحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تساعد على اكتشاف الأمراض

قالت الدكتورة لبنى محمد خزبك، أستاذ طب وجراحة العيون بقصر العيني، إن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية ساعدت كثيرا في رفع معدلات الشفاء من الأمراض نظرا لرفع التوعية الصحية لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر، الذي يسهم في رفع معدلات الشفاء بنسبة تصل إلى أكثر من 90%، مشيرا إلى أن مرض السكر يعد أحد مسببات أمراض العيون بصفة خاصة، والاهتمام بالمبادرات الصحية لطلاب المدارس كشفت عن أمراض سوء التغذية «السمنة والتقزم والأنيما».

أهمية مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وحذرت لبنى محمد خزبك، من زواج الأقارب، مشيرة إلى أهمية الكشف الطبي للمقبلين على الزواج من خلال المبادرة الرئاسية إذ توفر خدمات الفحوصات الطبية المختلفة والضرورية للاطمئنان على صحة المقبلين على الزواج، وضمان جيل خالٍ من الأمراض، لافتة إلى أهمية هذه المبادرة ويجب الاستفادة من كل الخدمات الطبية التي تقدمها.

أهم مسببات العمى للأطفال

وتابعت «خزبك» على هامش المؤتمر السنوي لجمعية عيون مصر التابعة لوزارة التضامن، بأن أهم مسببات العمى بالنسبة للأطفال هو زواج الأقارب، لذلك على المقبلين على الزواج ضرورة الاستفادة من المبادرة الرئاسية، موضحة أن كلما جرى اكتشاف الأمراض مبكرا أسهم ذلك في الشفاء، مشيرة إلى أن المبادرة لا يتضح من خلالها وجود أمراض العيون ولكن مع توافر المعلومات كالتاريخ المرضي ودرجة القرابة للزوجين والمؤثرات البيئية من عدمه.