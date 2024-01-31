«الخارجية الأمريكية»: واشنطن تدعم إنشاء دولة فلسطينية

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، إن واشنطن تدعم إنشاء دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك سياسة أمريكا المعلنة، لكن مع توفير ضمانات أمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما أضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعارض أي تخفيض لمساحة الأراضي في غزة، وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها لا تريد الاستيلاء على قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

«ميلر»: عمل الأونروا مهم

وأشار «ميلر» إلى قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مؤكدًا أن عملها مهم، لكن الاتهامات الموجهة لبعض موظفيها مقلقة وينبغي التحقيق فيها، مضيفًا: «لا توجد أي منظمة إنسانية أخرى على الأرض حاليًا يمكن أن تقوم بدور الأونروا».

«ميلر»: واشنطن لم تحدد أي إجراءات للرد على مقتل الجنود في الشرق الأوسط

وأكد ماثيو ميلر أن واشنطن لم تحدد أي إجراءات للرد على مقتل الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، لكن أمريكا ستحاسب الجهات المسؤولة عن ذلك دون تصعيد بالمنطقة.