«الغد» يكرّم قيادات من الشرطة بمناسبة ذكرى معركة الإسماعيلية السبت المقبل

ينظم حزب الغد احتفالية كبرى السبت المقبل، في الذكرى الـ72 لمعركة الإسماعيلية بين قوات الشرطة المصرية وجيش بريطانيا العظمى يوم 25 يناير 1952، في المقر المركزي للحزب.

ويكرم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، 30 من قيادات الشرطة المصرية السابقة، تقديرًا وعرفانا بدورهم الوطني الكبير حفاظا على أمن واستقرار الوطن خلال مدة خدمتهم بجهاز الشرطة المصرية، وهم من قيادات حزب الغد، وآخرين من خارج الحزب.

ويقدم رئيس حزب الغد، شهادات التقدير والميداليات التذكارية للقيادات الشرطية تقديرًا من حزب الغد للشرطة المصرية في عيدها الوطني الـ72.

ويلقى رئيس حزب الغد خطابا سياسيا مهما بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، كما يلقي العديد من القيادات الشرطية وغيرها كلمات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وكان موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أكد مشاركة الحزب في الحوار الوطني من خلال أفكار جديدة طرحها شبابه، مؤكدًا أنّ المرحلة الاقتصادية المقبلة تتطلب أفكارا خارج الصندوق، وسعى الحزب في الحوار الوطني لإنتاج أفكار خارج الصندوق فعليًا.