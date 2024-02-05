7 معلومات عن طائفة الحشاشين قبل عرض المسلسل في رمضان المقبل

ثوب جديد ودور مختلف، يبدع فيه الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل «الحشاشين» المرتقب عرضه في رمضان 2024، إذ يظهر في العمل بشخصية حسن الصباح التاريخية، مرتديًا العمامة والملابس التاريخية وامتطاءً حصانه.

أثار ظهور كريم عبد العزيز في هذا الدور فضول الجمهور، الذين تساءلوا عن طائفة الحشاشين وطبيعة الشخصية التاريخية التي يقدمها كريم عبد العزيز خلال المسلسل.

ونستعرض في التقرير التالي، 7 معلومات عن طائفة «الحشاشين» التي أرعبت العالم، قبل عرضها في رمضان 2024، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المرتقب عرضه على قنواتها.

معلومات عن جماعة الحشاشين

ووفق كتاب «الجماعات الإسلامية المسلحة» من تأليف ستيفن فيرتيجانز، فإن طائفة الحشاشين؛ هي طائفة إسماعيلية نزارية، انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الـ5 الهجري «11 الميلادي»، وذلك لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله.

- أسسها الحسن بن صباح «حسن الصباح».

- تدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله.

- كانت معاقلها الأساسية في بلاد فارس والشام.

- رجالها يُلقون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم.

- حاول «الصباح» أن يبسط نفوذ الإسماعيلية النزارية في ديار الإسماعيلية المستعلية في مصر والشام وأرسل إليها الدعاة.

- بدأ حكم جماعة الحشاشين في سنة 477، هو العدد الذي يُلقب عندهم بلفظ «آلموت».

- عدد ملوك الذين حكموا جماعة «الحشاشين» 8.

من هو حسن الصباح؟

حسن الصباح، هو مؤسس جماعة الحشاشين المتطرفة، ولد وتوفي في فارس، وتضاربت الأنباء حول تاريخ ولادته، والأرجح أنها كانت سنة 445هـ، وكان أبوه علي بن محمد الصباح الحميري وهو أحد علماء الشيعة، رحل من اليمن إلى الكوفة، وتلقى «الحسن» تعليمه في منطقة الري، قضى 35 عامًا في قلعة آلموت لم يبرحها قط.